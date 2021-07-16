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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلصق على الحائط.. رجل يصطاد سمكة غريبة

صدى البلد

نشر صياد مقطع فيديو لسمكة غريبة قام بإصطيادها عبر تطبيق تيك توك، واللافت في الأمر ان السمكة كانت غريبة للحد الذي دفع أكثر من 100 ألف شخص لمشِاهدة الفيديو . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رجل نشر صورة سمكة غريبة بها مكان و كأنها مقعرة يمكن أن تلتصق بالحائط و لا تموت . 

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قام الرجل بإصطياد السمكة و تصويرها بهاتفه، و قام بتقبيلها و من ثم فك قيودها و ألقاها في المياه مرة آخرى،، و علق “ أنا من المحظوظين لعثوري عليك” . 

أوضح الصياد أن تلك السمكة تظهر في نفس الوقت من كل عام، و ينتظرها البعض أحيانا لمشاهدتها في المياه و أحيانا لإصطيادها و الاحتفاظ بها . 

جدير بالذكر أن عدد هائل من المتابعين تفاعلوا مع مقطع الفيديو، حيث نال الفيديو مشاهدات عالية وصلت لـ100 ألف مشاهد عقب نشر الفيديو مباشرة، و طالبوا الصياد بمعلومات أكثر عن تلك السمكة و عن أماكن تواجدها . 

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