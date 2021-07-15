حادث غريب.. سمكة تسقط من السماء وتهشم غطاء محرك سيارة

أبلغ مسؤولون من مدينة نينا في ولاية ويسكونسن الأميركية عن حادث غريب يوم الإثنين الماضي، حيث أحدث وقوع سمكة من مخالب نسر أضرارًا في غطاء محرك إحدى السيارات.

وبحسب ما نشره موقع “نيوز ويك” الأمريكي، قالت إدارة تنمية المجتمع بمدينة نينا في منشور على موقع "فيسبوك": "إن مفتش بناء لاحظ أن غطاء محرك إحدى السيارات في موقف للسيارات قد تضرر وبدأ يبحث عن السبب لأن الضرر لم يكن بسيطا".

وبحسب الصحيفة، الغريب أن مفتش المبنى اكتشف سمكة مرمية على بعد بضعة أقدام من السيارة المتضررة.

واتصل المفتش بوكلاء التأمين والشرطة، الذين قالوا: "إن الضرر الذي لحق بغطاء المحرك من المحتمل أن يكون بسبب نسر أو طائر كبير آخر أسقط سمكة من الجو".

ومن جهتها، قالت، مديرة مكتب مجلس مدينة نينا، سامانثا جيفرسون لصحيفة "ذا بوست كريسينت": "إن الشرطة قالت إنه لا توجد طريقة يمكن لأي شخص أن يصيب السيارة بالسمكة بقوة كافية لإحداث هذا النوع من الضرر". وأضافت: "لابد أن تكون قد أتت من مسافة بعيدة، إنه جنون".

ومن المحتمل أن يكون الطائر المسؤول عن ما حصل نسرًا معروفًا بأكل سمك الشبوط وقادرًا على حمل سمكة كبيرة نسبيًا. وعلى الرغم من الطبيعة التي تبدو غير عادية للحادث، قالت جيفرسون: "إنها سمعت قصصًا من عمال مجلس مدينة نينا الذين شاهدوا سمكة يبدو أنها سقطت من السماء".

وأضافت: "ذهبت إلى العمل والآن لدي هذا الخوف غير المنطقي من أن تصدمني سمكة، لكن ربما لا يكون ذلك منطقيًا".

ويتحدر النسر الأصلع من ألاسكا وكندا وصولاً إلى فلوريدا وشمال المكسيك. وكان هذا النوع على وشك الانقراض في الولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين، ولكن منذ ذلك الحين، حققت الطيور عودة ملحوظة وتمت إزالتها من قائمة الحياة البرية المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة عام 2007.

وليس هذا هو الحادث الغريب الوحيد الذي وقع في ولاية ويسكونسن مؤخرًا في ما يتعلق بنسر. ففي مايو/ أيار، اكتشف صياد في الولاية اكتشافًا غريبًا، حيث عثر على نسر أصلع ميت لا يزال يمسك رأس غزال مقطوع بمخالبه.