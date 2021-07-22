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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

بذور اليقطين
بذور اليقطين

نصحت خبيرة تغذية روسية ، الرجال بتناول النباتات المختلفة، وتحديدا بذور اليقطين لتأثيرها الإيجابي على الرغبة الجنسية الجلد، إضافة إلى دورها المهم والحيوي في منع تطور الخرف .

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وأكدت خبيرة التغذية والجهاز الهضمي ، الروسية ألينا بوداكوفسكايا.

أهمية البذور 

 

تركيز الرجال على تناول البذور، خاصة بذور اليقطين .

وأضافت أن بذور اليقطين تحتوي على الزنك، والذي بدوره يدخل في إنتاج هرمون التستوستيرون ، لذلك فهي ضرورية لزيادة فاعلية الذكور. بالنسبة للنساء، سيكون الزنك مفيدًا لأنه يساعد بشكل جيد جدًا في الحفاظ على جمال الشعر والأظافر".

ونصحت بتناوله بذور اليقطين من خلال إضافتها إلى السلاطات أو الشوربة.

 

وأكدت أن بذور عباد الشمس تحتوي على فيتامين هـ ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء شيخوخة الجسم. في 100 جرام من البذور، يتم مضاعفة المدخول اليومي من الفيتامين، ومع ذلك، فإن هذا لا يسبب أي ضرر للجسم. فمع تقدم العمر، تزداد الحاجة إلى فيتامين هـ".

ونصحت بتناول بذور اليقطين و "بذور الشيا" الغنية بالمغنيز، الذي يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد في مكافحة الإجهاد. كما ولا يفقد السمسم خصائصه المفيدة أثناء المعالجة الحرارية. ويحتوي على النحاس الذي يمنع تساقط الشعر وتساقط لونه والكالسيوم الذي يقوي العظام ويعزز إنتاج الميلاتونين

وتحدثت عن بذور الكتان ودورها في في علاج آلام المعدة والتهاب المعدة، فعند نقعها، تنتج مادة تغلف الغشاء المخاطي وتقلل من الحموضة.

ولمعرفة المزيد من حول البذور.. تابع الفيديو جراف التالي:

خبيرة تغذية خبيرة تغذية روسية الرغبة الجنسية الجهاز الهضمي تطور الخرف

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