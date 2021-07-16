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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تعقد ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس عن مناهج الجدارات

جامعة الدلتا التكنلوجيا
جامعة الدلتا التكنلوجيا

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتور محمود سالم عميد الكلية، بعنوان "بكالوريوس التكنولوجيا وتطبيق مناهج الجدارات" وذلك تحت رعاية الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية.


وقد حاضر فى الورشة الدكتور احمد الجيوشي أستاذ الهندسة الميكانيكية بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان والنائب السابق لوزير التربية والتعليم للتعليم الفني، و الدكتور عبد الله جلال أستاذ الهندسة الميكانيكية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان والعميد السابق لذات الكلية.

وتأتى هذه الورشة في اطار اهتمام الدولة بمسارات التعليم الجديدة وتعظيم الاتجاه نحو التعليم الفني والتكنولوجي لتطوير المهارات والجدارات المطلوبة لدي الخريجين لمواكبة سوق العمل وخدمة التخصصات المهنية الحديثة التي ظهرت مع الثورة الصناعية .

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أكد الدكتور هشام أن عقد هذه الورش يأتي تأكيداً علي الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة في تحقيق مقومات التميز والابداع في التعليم التكنولوجي حيث أن نجاح اي نظام تعليمي وتدريبي يعتمد بشكل كبير علي التزامه بمعايير جودة متفق عليها عالمياً.


تهدف الورشة إلي التعرف علي مفهوم بكالوريوس التكنولوجيا وعلاقته بباقى المؤهلات الهندسية، التعرف علي المعايير الأمريكية ABET لإعتماد البرنامج الدراسي ومخرجات التعلم لبكالوريوس التكنولوجيا، وكذلك المعرفة القوية لمناهج الجدارات ومعايير دمج هذه المناهج في البرنامج الدراسي.

التعليم التكنولوجي قاطرة التنمية لأى دولة في العالم


وأوضح المحاضرين انه لابد من وجود هوية تعليمية ومهنية للخريج، وان يتم تزويدهم بمعارف عميقة تساعدهم في تحويل الأفكار لحقائق ومنتجات، وضرورة ان يتحلي الخريج بعدة مهارات اهمها ان يتحمل المسئولية ويدير الوقت، علي علم بمهارات التواصل الاجتماعي والمهارات الإبداعية، فالتعليم التكنولوجى قاطرة التنمية لأى دولة في العالم.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم جامعة الدلتا التكنولوجية أعضاء هيئة التدريس نائب وزير التعليم رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس

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