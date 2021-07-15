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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشوى مصطفى: مفيد فوزي شخصية إعلامية ليس لها شبيه في الوطن العربي

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

قالت الإعلامية نشوى مصطفى، إن الإعلامي مفيد فوزي شخصية إعلامية ليس لها شبيه، معقبه: "شخصية إعلامية مالهاش شبه لا قبل ولا دلوقتي ولا بعد في العالم العربي".

 

وأضافت نشوى مصطفى، خلال تقديمها برنامج "بنت البلد"، عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "مفيد فوزي شخصية لا تتكرر، ولديه إحساس لا يمتلكه أي إعلامي آخر"، مضيفة : "مفيد فوزي شخصية صنعها الزمن هاند ميد".


نشوى مصطفى: مصر مليانة بالخير في كل المجالات ..فيديو
 

قالت الإعلامية نشوى مصطفى، لدي صديقة على فيسبوك تقوم بمساعدة كل البشر، مؤكدة أنها قامت بنشر فيديو لشخصين يمتازان بصوت قوي وجميل ومميز.

وأضافت "مصطفى" خلال تقديمها برنامج “بنت البلد” عبر فضائية “صدى البلد2” أن مصر مليانة بالخير في كل المجالات، مشيرة إلى أن هناك العديد من المصريين المميزين بكل المجالات.

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إن أكثر الأوقات سعادة بالنسبة لها عندما تقابل نجومها المفضلين وتراهم رأي العين.

وتابعت نشوى مصطفي خلال تقديمها برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2": "أسعد أوقاتي هي رؤية النجوم الكبار على الحقيقة، مضيفة : "أكثر النجوم اقترابا من الأضواء وإبهارا للجمهور خلال الفترة الأخيرة هم نجوم مسلسل الاختيار".

 

مفيد فوزي نشوى مصطفى بنت البلد صدى البلد2

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