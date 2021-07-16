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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المعلمين عقب مشاركته فى احتفالية تدشين حياة كريمة: ندعم الجمهورية الجديدة.. ونساند الرئيس السيسي فى كافة القرارات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عقب مشاركته فى حفل تدشين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، أن الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بوجود دولة مدنية حديثة  تمتلك القدرات الشاملة التي تبني وتتقدم في مختلف المجالات ، تضع وطننا الغالى مصر فى المكانة اللائقة بها وبشعبها العظيم.

 

وأعلن نقيب المعلمين مساندة كل معلمى مصر ، للرئيس عبد الفتاح السيسى والوقوف خلفه، دعما ومساندة بالجهد والعمل لرفعة وطننا الغالى وحماية وصون أراضيه وحماية حقوقه ، والثقة فى حكمة الرئيس وكل مؤسسات الدولة بحسن إدارة الملفات والقضايا التى تمس الأمن القومى ومنها قضية المياة وسد النهضة الأثيوبي .

 

وقال نقيب المعلمين ، أنه من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة ، هى مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس السيسي ، التى حققت تأثير ملحوظ في حياة سكان الريف من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسكنية وغيرها من الخدمات.

 

وأوضح خلف الزناتي عقب مشاركته في انطلاق فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة " ، أن المشروع يهدف إلى القضاء على الفقر في الريف وتنمية وبناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات للمواطن الريفي بما يتناسب مع المعايير الدولية .

 

وأشار نقيب المعلمين إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد مدخل رئيسي للجمهورية الجديدة ، ونقلة غير مسبوقة في التنمية العمرانية في مصر ، مضيفاً أن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي لا حصر لها ومازال يقود مصر للأمام.

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