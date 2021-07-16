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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. سقوط شرطي بسبب الحر في الصين

سقوط شرطي
سقوط شرطي

عرضت فضائية " العربية " فيديو لشرطي سقط مغشيا عليه، بسبب الحر في الصين.

ووصلت إلى 55 درجة مئوية حينها، فتوقفت حركة السيارات وسارع المارة لرفعه ونقله إلى المستشفى داخل السيارة التي سقط أمامها.
 

الأرصاد تكشف عن بداية موجة حارة في هذا التوقيت.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد “الأرصاد”، إن بداية من يوم الجمعة القادم، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، من درجة إلى درجتين، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العُظمى المتوقعة في القاهرة تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية.

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في القاهرة تبلغ حوالي 41 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة.

وتابعت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد “الأرصاد”، أن السواحل الشمالية تتراوح درجات الحرارة فيها من 32 إلى 33 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد تتراوح فيها درجة الحرارة ما بين 44 و 45 درجة مئوية.

ونوهت إيمان شاكر على أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيكون مؤقتاً، وذلك بداية من الجمعة حتى يوم الإثنين القادم، ولكن بداية من يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك ستنخفض درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية 36 و37 درجة مئوية.

وأوضحت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد “الأرصاد”، أن درجات الحرارة في السواحل الشمالية ستتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية.

شرطي الصين اخبار التوك شو العربية درجات الحرارة

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