حجز 90% من الوحدات السكنية بمدينة العالمين الجديدة.. تفاصيل

مدينة العلمين الجديدة

قالت المهندس محمد سعد مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة عالمية بأيدي مصرية، موضحًا أن داون تاون عبارة عن كومباوند مساحته 40 عمارة، وهي منطقة متكاملة فيها كل الخدمات.



وأضاف سعد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "اللي بيسكن هنا مش محتاج يطلع بره، والمشروع عبارة عن 1320 وحدة سكنية، ووصلنا في تشطبياتها إلى ما نسبته 95%.



وتابع مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة: "جرى حجز الوحدات بنسبة 90% والودات جاهزة للتسليم بداية من 30 أغسطس، كما أنهينا البدرومات بمساحة 250 ألف متر مسطح والمحلات التجارية بمساحة 65 ألف متر مسطح".



وأردف: "المنطقة بها محطة معالجة المياه الرمادية، وهي مياه الصرف المستخدمة في المطابخ والحمامات، حيث تنقي المياه وتضخها في شبكة الزراعة في أحواض الزرع بمياه الكومباوند".



أحمد عمر: فتح المدينة الترفيهية بالعلمين أمام الجمهور جزئيا بعد 3 أيام

قال المهندس دكتور أحمد عمر المدير القائم على المدينة الترفيهية والأبراج الترفيهية المطلة عليها، إن المنطقة ممتدة بطول 1 كم وعرض 300 متر وفيها أكثر من 46 مبنى تشغل جميع الأنشطة فيها جيم ومناطق مطاعم ومناطق ترفيهية وأفرع بنوك وتطل على ساحل البحر المتوسط وهي منطقة خضراء، وتعتبر امتدادا لأبراج العلمين التي تعتبر أكبر أبراج على ساحل البحر المتوسط.



وأضاف عمر خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "المنطقة الترفيهية مفتوحة لكل المتواجدين بالساحل الشمالي، وليست قاصرة على قاطني الأبراج، وخلال يومين أو 3 أيام سيجرى افتتاحها بشكل جزئي للجمهور، بواقع الثلث".



وتابع، أنه يعمل في المنطقة منذ عام 2018، موضحًا: "كلنا فخورين بالنهضة اللي بتحصل في البلد وسرعة إنجاز المشروعات ونعمل لدة 24 ساعة بنظام الورديات، وكلنا نتمنى إنهاء هذه المشروعات لأنها تضيف بصمة للبلد وتنقلها إلى مكان أفضل كثيرا".