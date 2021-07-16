مسرح وسينمات ودار أوبرا.. تفاصيل المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة

قال المهندس أمجد عطا الله، مدير مشروع المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، إن هذه المنطقة هي المتنفس الثقافي للعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها تضم المسرح الروماني وهو مبني مكشوف يسع 800 كرسي في الحفلة الواحدة، حيث جرى الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%.



وأضاف عطا الله خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، ، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "المنطقة بها مجمع السينمات وهي عبارة عن 9 قاعات عرض تسع 1090 كرسي في الحفلة الواحدة، وجرى تخصيص مطعمين وكافيهات، وهناك أيضا أرض معارض وهو مبنى كبير مساحته 50 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى دار اوبرا تتسع لـ1200 شخص، بالإضافة إلى مكتبة ومبنى تنمية مهارات".



حجز 90% من الوحدات السكنية بمدينة العالمين الجديدة.. تفاصيل

وقال المهندس محمد سعد مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة عالمية بأيدي مصرية، موضحًا أن داون تاون عبارة عن كومباوند مساحته 40 عمارة، وهي منطقة متكاملة فيها كل الخدمات.



وأضاف سعد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "اللي بيسكن هنا مش محتاج يطلع بره، والمشروع عبارة عن 1320 وحدة سكنية، ووصلنا في تشطبياتها إلى ما نسبته 95%.



وتابع مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة: "جرى حجز الوحدات بنسبة 90% والودات جاهزة للتسليم بداية من 30 أغسطس، كما أنهينا البدرومات بمساحة 250 ألف متر مسطح والمحلات التجارية بمساحة 65 ألف متر مسطح".



وأردف: "المنطقة بها محطة معالجة المياه الرمادية، وهي مياه الصرف المستخدمة في المطابخ والحمامات، حيث تنقي المياه وتضخها في شبكة الزراعة في أحواض الزرع بمياه الكومباوند".

