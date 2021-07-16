100 ألف فرصة عمل.. رئيس العلمين الجديدة يعلن خبرا سارا للمصريين

مدينة العلمين الجديدة

قال وائل سمير رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن المدينة تقع على 150 ألف فدان، موضحًا أنه من مخرجات المخطط الاستراتيجي للمرحلة الأولى كانت المساحة 48 ألف فدان، منها 11500 فدان سكني و4000 فدان خدمي و5000 فدان مناطق مفتوحة وبحيرات و10 ألاف فدان مناطق صناعية واقتصادية.



وأضاف سمير خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، من داخل مدينة العلمين الجديدة تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "عندما بدأنا العمل في عام 2018 طرحنا الأعمال بقيمة 155 مليار جنيه كلها من التمويل الذاتي لهيئة المجتمعات العمرانية".



وتابع رئيس جهاز العلمين الجديدة، أنه جرى تخصيص 115 مليار جنيه لقطاع الإسكان و20 مليار جنيه لقطاع المرافق و20 مليار جنيه أخرى لقطاع الخدمات، وتم إنفاق 65 مليار جنيه على المدينة حتى الآن، وذلك على مساحة 48 ألف فدان وهي المرحلة الأولى.



ولفت رئيس جهاز العلمين الجديدة، إلى أن 30 أغسطس سيشهد بداية تسليم الوحدات السكنية بمشروع داون تاون "إسكان متوسط"، وستبدأ محطة تحلية المياه في العمل في شهر 30 سبتمبر، بالإضافة محطة الكهرباء، وفي 30 ديسمبر سيتم تسليم وحدات المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي وسكن مصر، وبالنسبة للأبراج فإن تشطيباتها ستبدأ في 30 ديسمبر وستنتهي في يونيو المقبل.



وأشار وائل سمير، إلى أن المدينة توفر الفرص لـ100 ألف عامل، موضحًا أنهم أساس حركة البناء، حيث جرى تخصيص أماكن إقامة من أجل إنهاء الأعمال الإنشائية في الوقت المحدد.

وقد قال المهندس علي حسين ، المشرف على المدينة التراثية بـ العلمين الجديدة، إن هذه المدينة هي قلب العلمين الجديدة وتعتبر المتنفس لسكان المدينة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدان، مقسمة إلى منطقتين، أ وب، وتحتوي على عدد من المباني، من أشهرها مسجد، كنيسة، مبنى الجهاز، دار الأوبرا، المتحف.

وأضاف حسين خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "المدينة تقدم السكن التجاري والترفيهي ومسجد مصمم على التراث العثماني ونفذناه خلال 13 شهرا، وهو إنجاز رائع، مساحة مسطحه 14 ألف متر".

من جهته تطرق المهندس عاطف عبدالعزيز مدير مشروع المدينة التراثية، إلى مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة مبني على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثماني اما القباب فإنها مبنية على الطراز الأندلسي، وبه 44 قبة بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، وجرى إنجازه في نحو 13 شهر.

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قال المهندس أمجد عطا الله، مدير مشروع المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، إن هذه المنطقة هي المتنفس الثقافي للعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها تضم المسرح الروماني وهو مبني مكشوف يسع 800 كرسي في الحفلة الواحدة، حيث جرى الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%.



وأضاف عطا الله خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، ، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "المنطقة بها مجمع السينمات وهي عبارة عن 9 قاعات عرض تسع 1090 كرسي في الحفلة الواحدة، وجرى تخصيص مطعمين وكافيهات، وهناك أيضا أرض معارض وهو مبنى كبير مساحته 50 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى دار اوبرا تتسع لـ1200 شخص، بالإضافة إلى مكتبة ومبنى تنمية مهارات".





