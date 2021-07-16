هبة المراسي تستعرض محددات مصر في قضية سد النهضة مع وزيرة خارجية الهند

التقت السفيرة د. هبة المراسي، سفيرة مصر لدى الهند، بالوزيرة الهندية ميناكاشي ليكي، والتي تتولى منصب وزيرة الدولة للشئون الخارجية ووزيرة الدولة للثقافة.

بحث الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المجالين السياسي والثقافي.



وتناول الاجتماع سبل تنسيق المواقف بالمحافل متعددة الأطراف، ومنها مجلس الأمن، في ضوء عضوية الهند غير الدائمة بالمجلس، وترؤس الهند للمجلس خلال شهر أغسطس 2021

واستعرضت سفيرة مصر محددات الموقف المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO.