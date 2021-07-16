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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هبة المراسي تستعرض محددات مصر في قضية سد النهضة مع وزيرة خارجية الهند

سفيرة مصر في نيودلهي
سفيرة مصر في نيودلهي مع وزيرة الخارجية الهندية

التقت السفيرة د. هبة المراسي، سفيرة مصر لدى الهند، بالوزيرة الهندية ميناكاشي ليكي، والتي تتولى منصب وزيرة الدولة للشئون الخارجية ووزيرة الدولة للثقافة.

 

بحث الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في المجالين السياسي والثقافي. 


وتناول الاجتماع سبل تنسيق المواقف بالمحافل متعددة الأطراف، ومنها مجلس الأمن، في ضوء عضوية الهند غير الدائمة بالمجلس، وترؤس الهند للمجلس خلال شهر أغسطس 2021

واستعرضت سفيرة مصر محددات الموقف المصري فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO.

سفيرة مصر بنيودلهي تلتقي وزيرة الدولة للشئون الخارجية ووزيرة الدولة للثقافة
سفيرة مصر بنيودلهي تلتقي وزيرة الدولة للشئون الخارجية ووزيرة الدولة للثقافة
مصر سد النهضة الأمم المتحدة الهند مجلس الأمن منظمة الأمم المتحدة سد النهضة الأثيوبي العلاقات الثنائية قضية سد النهضة قضية سد النهضة الإثيوبي

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