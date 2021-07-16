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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهور دلتا بلاس ..هل العالم مع متحورات أخرى أم نهاية للفيروس؟

صدى البلد

انتشر أحدث متغير لفيروس كورونا إلى حوالي عشرة بلدان بما في ذلك الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة  بينما يتدافع العلماء لمعرفة ما إذا كانت السلالة أكثر فتكًا أو قابلة للانتقال.

وبعد ظهور دلتا بلس ، حثت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل على الاستمرار في ارتداء الأقنعة من منطلق الحذر الشديد.

 “بمجرد أن يتم تطعيمك بالكامل ، استمر في اللعب بأمان لأنه قد ينتهي بك الأمر كجزء من سلسلة انتقال، قد لا تكون في الواقع محمية بالكامل ، وأحيانا اللقاحات لا عمل، “بروس أليوارد، كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية وقال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي وفقا ل” nationalgeographic”، إن العديد من المرضى الذين ليس لديهم تاريخ للسفر أو الاتصال بالمسافرين بـ Delta Plus ، مما يشير إلى أن البديل بدأ ينتشر في المملكة المتحدة من خلال انتشار المجتمع .

 في حين أن المتغير ليس شائعًا بعد ، صنفت وزارة الصحة الهندية Delta Plus على أنه متغير من القلق (VOC) في 22 يونيو ، مستشهدة بقابلية انتقاله المتزايدة ، والقدرة على الارتباط بقوة أكبر بالمستقبلات الموجودة على خلايا الرئة ، وإمكانية التهرب من الجسم المضاد. استجابة.

ولكن ما إذا كانت Delta Plus تفي بالحد الأدنى لتعيين المركبات العضوية المتطايرة غير واضح. يقول رافيندرا جوبتا ، اختصاصي المناعة والأمراض المعدية بجامعة كامبريدج: "أطلقت الهند عليها اسم المركبات العضوية المتطايرة بدافع الحذر وليس أي بيانات صلبة".

هل Delta Plus هو البديل المثير للقلق؟


عندما يصبح المتغير متكررًا ويعرض سمات مقلقة ، تبدأ سلطات الصحة العامة تحقيقًا رسميًا ، وتصنفه على أنه متغير قيد التحقيق (VUI). 

 

إذا وجد أنه أكثر قابلية للانتقال ، أو أكثر مقاومة للأجسام المضادة ، أو يسبب مرضًا أكثر شدة ، فإن المتغير يتم تعيينه على المركبات العضوية المتطايرة.

و الهندي السارس COV-2 الجينوم كونسورتيوم (INSACOG)، شبكة البلاد واسعة من المختبرات والجهات الحكومية التي ترصد تغيرات في الشفرة الوراثية لفيروس كورونا، ووصف الواقع دلتا زائد كما متغير من الفائدة، وليس VOC ، يقول عالم الفيروسات شهيد جميل ، الذي قاد حتى وقت قريب المجموعة الاستشارية العلمية INSACOG.

 

 ولكن ، يقول جميل ، إن الطفرة الجديدة لم تكن ستجعل دلتا بلس أقل قابلية للانتقال من دلتا ، أو تقلل من قدرة الفيروس على الهروب من الاستجابة المناعية. "ومن ثم ، فلا حرج في تعيين Delta Plus أيضًا على أنه أحد أنواع الاهتمامات" ، كما يقول.

الآن ينتشر نسختان على الأقل من  متغير Delta Plus ببطء حول العالم تم اكتشاف المتغير في كندا ، وألمانيا ، وروسيا ، وسويسرا ، وبولندا ، والبرتغال ، ونيبال ، واليابان ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة ، أما الإصدار الأكثر انتشارًا دوليًا فهو "AY.1" ، بينما "AY.2" محصور في الغالب إلى US Delta Plus تم اكتشافه بالفعل 150 مرة في الولايات المتحدة

لا تزال اللقاحات الحالية تعمل ضد متغير دلتا الأصلي ولكنها أقل فعالية ، خاصة بين الأشخاص الذين قد لا يكون لديهم استجابة مناعية فعالة بعد التطعيم ، أو كبار السن ، أو الذين قد تتضاءل حمايتهم بشكل أسرع . 

كانت جرعة واحدة من لقاح Pfizer أو AstraZeneca فعالة بنسبة 33 في المائة فقط ضد الأمراض العرضية التي يسببها متغير دلتا. بعد كلتا الجرعتين ، كان لقاح AstraZeneca فعالاً بنسبة 60٪ ، وارتفعت فعالية لقاح Pfizer إلى 88٪. تشير الأبحاث المبكرة الجديدة إلى أن لقاح موديرنا أقل فعالية ضد متغير دلتا  وأن جونسون آند جونسون فعال بنسبة 60 في المائة فقط .

 

ات الحالية لا تزال فعالة ضد دلتا بلس منذ نصف الحالات في المملكة المتحدة . حدثت بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ، وحدث القليل فقط بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل. لم يمت أي من مرضى دلتا بلس.

تم تحديد 400 فقط من 97374 من متغيرات دلتا المتسلسلة حتى الآن على أنها Delta Plus ولكن، بسبب التسلسل محدود في الهند ، نيبال، وبلدان أخرى حيث قد يكون دلتا زائد أكثر انتشارا، "ليس هناك ما يكفي من متواليات  لاتخاذ قرار 

 ويقول جميل ، مدير كلية تريفيدي للعلوم البيولوجية بجامعة أشوكا.

عادةً ما يقوم العلماء بتنمية المتغير في المختبر واختبار كمية معروفة من الفيروس بكميات متفاوتة من الأجسام المضادة المأخوذة من الأشخاص الذين تم تلقيحهم. 

يسمح هذا للعلماء بتحديد ما إذا كانت الأجسام المضادة قادرة على تحييد المتغير الجديد بكفاءة مثل المتغيرات الأخرى.

كشفت النتائج الأولية من الدراسات أن الأجسام المضادة من الأفراد الذين تم تلقيحهم يمكن أن تحيد بعض متغيرات Delta Plus مطمئنة. لكن العلماء بدأوا للتو في دراسة هذه الطفرات الجديدة التي من الممكن ان تتحور من جديد ولانهاية للفيروس حتي الان

 

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