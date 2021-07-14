مع انتشار سلالة دلتا.. دخول بعض الدول في الموجة الخامسة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن فيروس كورونا، وباء عالمي، وفي بلاد كثيرة دخلت في موجة الرابعة والبعض الآخر دخل في موجة خامسة ويجب الاستعداد لها، مؤكدا أن الدولة تتابع الأمر عن كثب وتعمل على توفير كل المستلزمات للفيروس والتعامل مع أي موجة من الممكن أن تحدث.

ففي إطار هذا السياق تعرف على أهم الدول التى تواجه حاليا الموجة الخامسة لفيروس كورونا .

إيران تواجه الموجة الخامسة من فيروس كورونا مع انتشار نوع دلتا

- تتعرض إيران لخطر الموجة الخامسة من الوباء حيث ينتشر نوع دلتا شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد.

دلتا ، الموجودة الآن في 85 دولة على الأقل ، هي الأكثر عدوى من أي نوع من أنواع COVID-19 التي تم تحديدها حتى الآن

بدأ المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا قيودًا صارمة لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد (4 يوليو) في 92 مدينة بها أعلى معدل إصابة في البلاد.

سيتم إغلاق مراكز التسوق والصالات الرياضية والمساجد والصالونات والجامعات والمدارس والمكتبات ورياض الأطفال ودور السينما والمتاحف والمقاهي وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية لمدة أسبوعين.

قال علي رضا رئيسي ، المتحدث باسم المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا ، إن 92 مدينة تقع حاليًا في المناطق الحمراء عالية الخطورة (أعلى فئة على مقياس مخاطر فيروس كورونا في إيران) ، وتقع 183 مدينة في المناطق البرتقالية.

وأضاف أنه بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات الجديدة ، من الضروري بالتأكيد اتباع البروتوكولات الصحية والقيود لمنع الانتشار.

أعلنت وزارة الصحة ، اكتشاف فيروس دلتا في كل مكان في البلاد ، ونظراً لأن الفيروس شديد العدوى ، فإنه يمكن أن يزيد من معدل دخول المستشفيات وانتقاله.

لسوء الحظ ، فإن معدل الامتثال للبروتوكولات الصحية في البلاد أقل من 70 في المائة ، ويجب أن يرتفع إلى أكثر من 85 في المائة ليكون فعالاً.

منذ تفشي المرض ، أبلغت البلاد عن أكثر من 3.2 مليون حالة وأكثر من 84000 حالة وفاة.

أكثر من 7٪ زيادة في الوفيات في أسبوع

وفقًا لوزارة الصحة ، خلال الأسبوع الماضي ، شهدت البلاد زيادة بنسبة 11 في المائة في عدد حالات العلاج في المستشفيات ، وزيادة بنسبة 7.2 في المائة في عدد الوفيات ، وزيادة بنسبة 13.2 في المائة في عدد الحالات مقارنة بالأسبوع السابق. .

وبناءً على ذلك ، شهدت طهران زيادة بنسبة 31 في المائة في عدد حالات العلاج في المستشفيات ، وزيادة بنسبة 41 في المائة في الإصابات ، وزيادة بنسبة 27 في المائة في الحالات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

كما زاد عدد حالات الاستشفاء والوفيات بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. معدل حدوث حالات الاستشفاء والوفيات أعلى من المعدل الوطني.

وتعاني مقاطعة سيستان بلوشستان أيضًا من موجة شديدة من الوباء ، وارتفع معدل الوفيات في الإقليم ، الذي كان بعيدًا عن المعدل الوطني ، إلى المرتبة الأولى في البلاد.

تقع المقاطعة على حدود أفغانستان وباكستان ، اللتين تفشتا مؤخرًا.

معالجة الوباء

أغلقت البلاد وأعادت فتح الشركات والكيانات عدة مرات منذ فبراير الماضي بسبب تصاعد الفيروس.

بدء التطعيم الجماعي ضد COVID-19 للمواطنين الإيرانيين بلقاح Sputnik V الروسي الصنع في 9 فبراير بينما تواصل إيران جهودها لإنتاج مرشحين محليين بكميات كبيرة ، تم بالفعل استيراد العديد من اللقاحات الأجنبية على الرغم من الصعوبات التي فرضتها العقوبات الأمريكية.

تمت الموافقة على لقاحين محليين للاستخدام في حالات الطوارئ مؤخرًا تلقى أكثر من 4.4 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ، بينما تلقى 1.7 مليون فقط الحقنة الثانية.

S05E07: إجهاد دلتا في إسبانيا والجدل حول برامج التعليم ثنائي اللغة

نناقش هذا الأسبوع في بثنا الإخباري الإسباني ارتفاع سلالة فيروس الدلتا التاجية في إسبانيا ، والارتفاع المفاجئ في الإصابات بين الشباب وما تفعله المناطق للحد من العدوى.



الموجة الخامسة لكورونا تنتشر فى أسبانيا

تختلف الموجة الخامسة من فيروس كورونا في إسبانيا عن الموجة الأربع السابقة، حدث الارتفاع الأخير في الإصابات بسرعة غير عادية ، ولكن بين مجموعة محددة جدًا من السكان: الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا حدث هذا لسببين رئيسيين: نوع التفاعل الاجتماعي الذي يشارك فيه هذا القسم في إسبانيا ، وارتفاع معدلات التطعيم بين كبار السن.

مع حماية جزء كبير من المواطنين الأكثر ضعفًا الآن بفضل الطلقات ، فإن أي تدابير لمكافحة هذه الموجة الجديدة يجب أن تستهدف الفئات العمرية التي ينتشر فيها الفيروس ، كما يتفق الخبراء الذين استشارهم EL PAÍS جميعًا. في المجموعة 20-29 ، بلغ معدل الإصابة التراكمي 911 حالة لكل 100 ألف ساكن في 14 يومًا ، أي أعلى بثلاث مرات من المعدل الوطني.

مصدر المعلومات موقع tehrantimes .