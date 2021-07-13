هل تدخل مصر موجة كورونا الرابعة ؟.. خبير فيروسات يجيب

بعد تصريحات وزيرة الصحة

قال الدكتور عبد الحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مصر مازالت في خطر من وباء كورونا، ومن المتوقع أن تشهد مصر الشهور القادمة الموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الصيف والأعياد القادمة.

وأوضح شلبي في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الأشخاص الذين يرفضون اللقاح هم المشكلة الحقيقية، لأن اللقاح يجعل الفيروس ضعيف، مؤكدا أن الشخص المعاند الرافض للقاح سيندم بكل تأكيد.

وتابع" أن الوعي أصبح منعدما لدى الشعب بخصوص الحماية من فيروس كورونا وطرق التباعد الاجتماعي، ولكن العتاب على وزارة الصحة لأن اللقاح محدود ولا يوجد كميات كافية لكل الأشخاص، لأن عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في مصر لا يتعدى 6 مليون شخص في مقابل 100 مليون مواطن هم عدد الشعب المصري.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن التباعد الاجتماعي والكمامة وغسيل الأيدي لا يمكن التخلي عنهم في الظروف الحالية لأنهم يحلون 80% من مشكلة فيروس كورونا، أما النسبة المتبقية 20% هي دور اللقاح للسيطرة على وباء كورونا بكل قوة.

وأضاف شلبي أن منظومة الصحة المصرية عليها توفير اللقاح بنسبة 70% حتى تصل مصر إلى الأمان من كارثة كورونا، مختتما "لا بد أن نلقي الضوء على مباراة كرة القدم في الأرجنتين وأعداد الناس المهولة التي كانت متواجدة في المباراة وهذا سببه اللقاح والوعي، وبالتالي على مصر أن تلتزم بطرق التباعد الاجتماعي واللقاح حتى نعيد حياتنا من جديد".

تصريحات وزارة الصحة

من جانبها قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إنه "من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها لمصر، إن حدثت".

وأضافت هالة زايد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"،: " لا نعيش منفصلين عن الواقع، والوباء يعبر الحدود ويعلن عن نفسه، وهناك الكثير من المحافظات بها صفر إصابات وصفر وفيات، جراء جائحة كورونا، وهذا دليل على انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت وزيرة الصحة: "نواصل الخدمة، ولدينا سعة سريرية كبيرة، وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل حاليا، لانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل كبير جدا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن".