الصحة تكشف موعد الموجة الرابعة من كورونا في مصر.. ونواب: كل شيء متوقع والدولة اتخذت كافة التدابير الاستباقية وانخفاض ملحوظ في الإصابات..أكثر من 9 ملايين سجلوا في التطعيم

برلمانية: دخول مصر موجة رابعة متوقع ..وانتهينا من تطعيم 4 ملايين مواطن

برلمانية: وزارة الصحة اتخذت كافة التدابير الاستباقية حال دخول مصر موجة رابعة من كورونا

برلماني: انخفاض نسبة إشغال مستشفيات العزل بكورونا لـ 25% .. ونسعى لتطعيم 40% من المواطنين



توقعت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا مصر خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة إن «الأشخاص الذين يرفضون أخذ اللقاح "هم مصيبة في حد ذاتها"».

وتابعت أنور في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن مصر لم تصل إلى الـ صفر إصابات حتى يتهاون الناس ويتخلون عن لبس الكمامة.

ولفت أن «البلدان المجاورة لنا بها إصابات عدة بفيروس كورونا، وعلينا الحرص على أنفسنا» مشددة على أنه «لا بد من زيادة الوعي لدى الشعب المصري بخطورة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن الطفرات الجديدة التي تحدث في الفيروس تجعله ذو شكل جديد وغريب وسريع الانتشار».

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن التطعيم هو الحل الوحيد أمامنا لضمان حياة أفضل والعيش في أمان من هذا الفيروس.

واختتمت أن «البلاد التى قامت بفتح مجال الطيران للبلاد الأخرى كانت تلزم المسافرين بشهادة التطعيم للدخول أو الخروج من البلاد لضمان سلامة الأشخاص وعدم انتشار الفيروس».



وبسؤال نواب البرلمان عن إحتمالية دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا، أجابوا بأن الأمر متوقع حدوثه خاصة بعد ظهور تحورات للفيروس بالدول الخارجية، ومن ثم يستوجب علينا توخي الحذر، كما أكدوا أن الدولة أخذت كافة التدابير الإستباقية حال حلول هذا الأمر.

بداية، قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن إحتمالية دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا في شهر سبتمبر المقبل متوقعة خاصة بعد التحورات الشديدة التي يشهدها الفيروس وأبرزها تحور "الدلتا" الذي ظهر في العديد من الدول الأجنبية ومن ضمنها إنجلترا.

أكدت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة الصحة إنهت تطعيم 4 مليون مواطن من خلال مجموعة التطعيمات المختلفة و التي حرصت الدولة علي توفيرها، مشيرا إلي أن هناك 9 مليون أخرين بالفعل قد سجلوا علي الموقع الإلكتروني و ما زالوا ينتظرون أدورهم في الحصول علي اللقاح.

و بسؤالها عن تقييم الوضع الحالي لإصابات كورونا، أجابت عضو لجنة الصحة، أن الوضع آمن ومستقر في الفترة الراهنة حيث يتجه معدل الإصابات نحو الإنخفاض، معقبة " ولكن علينا توخي الحذر فكل شئ متوقع نحن ما زلنا نحاول تفادي حدوث مرحلة حرجة".

وأضافت البرلمانية،أن هناك جهود ومساعي من الدولة المصرية للتفاوض مع الدول التي تطلب دخول المسافرين المصريين حصولهم علي لقاح جونسون الأمريكي بالرغم من وجود عدد كبير من الدول اعتمد اللقاح الصيني"سينو فاك"، مؤكدة أنه بالقريب العاجل سيتم حل هذه الأزمة.

و أكدت النائبة، أنه بدء من أول أغسطس بالطبع ستبدأ الدولة في إعطاء جرعات ثانية للمواطنين وذلك إستعدادا حال دخول مصر الموجة الرابعة من الفيروس.

وناشت البرلمانية، وسائل الإعلام بإستمرار تحذيراتها وتوصياتها الخاصة بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية والطرق الوقائية وذلك أثناء فترة عيد الأضحي.

ومن جانبه قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك تدابير إستباقية اتخذتها العديد من دول العالم وعلي رأسها مصر من أجل ما يثار من تنبؤات بشأن حلول الموجة الرابعة من كورونا، معقبا " إذا وجدت احتمالية بدخول مصر في الموجة الرابعة ..فلا يوجد أي نوع من القلق وذلك لأنها ستكون أقل حدة خاصة بعد تطعيم أعداد غفيرة من المواطنين.

وأضاف " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل إنخفضت إلي 25% مما يوضح مدي استقرار الوضع الوبائي في مصر علاوة علي إنخفاض معدلات الإصابة بشكل يومي.

ولفت عضو لجنة الصحة، إلي أن وزارة الصحة تسعي لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021 وذلك من أجل تقليل حدة انتشار الفيروس عن طريق العمل علي رفع وتقوية المناعة التي تعد أحد العوامل المؤثرة في تقليل خطر الإصابة.

وتابع النائب، تستعد الدولة في الحصول علي دفعة جديدة من لقاح جونسون الأمريكي في شهر أغسطس المقبل حيث يأتي ذلك في إطارها لمواجهة تداعيات الفيروس.

فيما أثنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، علي جهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة الصحة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تم توفير أكثر من نوع من اللقاح المعالج للفيروس، معقبة " الدولة دائما حريصة علي أرواح المواطنين وتسعي لتقديم كافة الخدمات الصحية بشكل أفضل في ظل الجائحة".

أضافت " سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن فكرة دخول مصر الموجة الرابعة من كورونا وضعتها القيادة السياسية في الإعتبار ومن ثم إتخذت كافة الخطوات التجهيزية حال حدوثها، لافتة إلي أن الحصول علي اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية هم أهم الخطوات الواجب اتخاذها طوال فترة الجائحة وليس لفترة معينة، معقبة " لاحظنا الأيام الأخيرة كثير من الناس بقي عندها وعي وفهمت اخيرا ان الكمامة والكحول واللقاح أهم سلاح للمواجهة".

وتابعت عضو لجنة الصحة، هناك إنخفاض واضح في معدل الإصابات بالأونة الأخيرة وذلك بالتزامن مع زيادة الإقبال علي التسجيل للحصول علي اللقاح المعالج.

أعداد إصابات كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات وخروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219291 حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال مجاهد إنه «طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا».

وذكر مجاهد أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 283212 من ضمنهم 219291 حالة تم شفاؤها، و 16403 حالات وفاة».

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.