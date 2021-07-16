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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعديل بيانات جواز السفر والموافقة بحمل جنسية ثانية والمعافاة من الجيش|تفاصيل

جواز السفر
جواز السفر

في إطار ما أعلنته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، يجيب اللواء ناصر ضرغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، والخبير في شئون الجوازات والهجرة والجنسية، في ثالث الفيديوهات المسجلة للرد على استفسارات وتساؤلات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بموضوعات «الهجرة، والجوازات، والجنسية، وشهادات الميلاد» وكافة الأوراق الثبوتية.

كثير من المصريين المقيمين بالخارج تؤرقهم بعض الاستفسارات المهمة، ومنها: كيف يمكنه تعديل بيانات جواز سفره الساري؟ أو تمتعه بحمل جنسية أجنبية مع احتفاظه بالمصرية؟ إضافة إلى كيفية الاستفادة من قرار وزير الدفاع باستثناء مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية؟  

وردًا على استفسار أحد المواطنين المقيمين بدولة الإمارات حول إمكانية مد صلاحية فترة الجواز لابنته بشكل يدوي، نظرًا لطول الفترة التي يحتاجها تغيير الجواز بالقنصلية المصرية، أجاب اللواء د. ناصر درغام، مستشار وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج قائلًا: "يستحيل مد فترة صلاحية الجواز بشكل يدوي لأن ذلك مخالف للاتفاقية المنظمة لإصدار جواز السفر المميكن، والتي تشترط أن تكون كل إجراءاته مميكنة، وهذا يستحيل معه إجراء أي تعديل بشكل يدوي".

وأضاف درغام: "إن عملية تغيير أي بيانات كالوظيفة مثلًا لا تشترط انتظارك لنهاية فترة صلاحية الجواز لتغيير الوظيفة، فمسموح أن تقوم باستصدار جواز سفر جديد حتى وإن كان القديم ساريًا وبقي فيه خمس أو ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل من ذلك".

وأشار اللواء إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تغيير أي بيانات بجواز السفر، مستدركًا أن مصر ككل دول العالم نظرًا لجائحة كورونا وما سببته من اضطرابات في مسائل السفر واستصدار الإقامات وتجديد الجوازات قامت بعمل استثناءات للأجانب المقيمين على أراضيها لحين انتهاء آثار الجائحة، ثم تعود بعدها لقواعدها القديمة المنظمة، وكذلك فعلت معظم دول العالم.

أما عن إسقاط الخدمة العسكرية وتجاوز عدم التعرض للمساءلة القانونية والتمتع بالجنسية الثانية، فذكر اللواء د. ناصر ضرغام، مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك ورقة طلب بالقنصليات المصرية في الخارج معنونة بطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهذا الطلب موجود على موقع وزارة الداخلية بقسم الجوازات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأضاف درغام أن طالب الجنسية الأجنبية بعد أن يقوم بملء بيانات الطلب، يرفق مستخرجًا من شهادة ميلاده، وشهادة ميلاد الأب، وفي حالات استثنائية ربما يتم طلب مستخرج من شهادة ميلاد الجد.

 

ويتم بث سلسلة الفيديوهات المصورة تباعا يوم الجمعة من كل أسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، وتستمر وزارة الهجرة في تلقي أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني لوزارة الهجرة: [email protected]، وعبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/Moemigegy، وتطبيق «واتس آب» على الرقمين: 01501888879 و01501888897، وسيتم الرد تباعًا على هذه الاستفسارات في سلسلة الحلقات المصورة.

أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج، وليس فقط التحدث باللغة العربية، وإنما نستهدف أيضًا توعية المصريين بالخارج بكافة المعلومات والخدمات تلبية لاحتياجاتهم.

وزيرة الهجرة اتكلم عربي المقيمين بالخارج الخدمة العسكرية الجوازات

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