حي غرب الإسكندرية ينفذ حملة لإزالة أعمال بناء مخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

ونفذ الحي برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة نفذ فيها قرار الإزالة رقم ٢٥ لسنه ٢٠٢١ الصادرة بإزاله حوائط بالدور الأول علوي بدون ترخيص بمبني بالمنشية الجديدة.

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شارك بالحملة سكرتير عام الحي واداره المشروعات والتنظيم والمتابعة الميدانية بالحي.

وشددت شعبان على عدم التهاون في أي مخالفه وانه سيتم ازالتها وسيتم التصدي بقوه حزم لاي مخالفه بنطاق الحي.

وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.