عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حي غرب الإسكندرية ينفذ حملة لإزالة أعمال بناء مخالف

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف غرب الاسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

 

ونفذ الحي برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة نفذ فيها قرار الإزالة رقم ٢٥ لسنه ٢٠٢١ الصادرة بإزاله حوائط بالدور الأول علوي بدون ترخيص بمبني بالمنشية الجديدة.

اقرأ أيضا:


شارك بالحملة سكرتير عام الحي واداره المشروعات والتنظيم والمتابعة الميدانية بالحي.

وشددت شعبان على عدم التهاون في أي مخالفه وانه سيتم ازالتها  وسيتم التصدي بقوه حزم لاي مخالفه بنطاق الحي.

 

وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون.

 

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

 

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

 

 يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

الاسكندرية مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى البناء المخالف المتابعة الميدانية وزارة التنمية المحلية

ترشيحاتنا

في بداية جولته الرعوية بالمنيا.. رئيس الإنجيلية يرسم قسًّا لطوخ وينصب آخرا لبني عمران ويجتمع بمجمع ملوي

أهم الاخبار .. خناقة حمو بيكا .. ونتيجة مباراة بيراميدز ضد المقاولون

كنيسة العذراء سيدة الكرمل تحتفل بعيد سيدة الكرمل

أول قرار من نقابة المهن التمثيلية بعد أزمة فيلم "مش أنا"..فيديو

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تتبرأ منه وتطالب بالقصاص

أخبار الرياضة | قائد فريق كايزر تشيفز السابق يتحدث عن نهائي إفريقيا وريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح وبيراميدز يعود لمنصة الفوز من جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

تحذير أمريكي جديد بشأن الصراع في إثيوبيا

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ