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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يخضعون لإجراءات التفتيش والتعقيم قبل امتحان الكيمياء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

يتوافد حاليا طلاب الثانوية العامة 2021 الشعبة العلمية، على لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 استعدادا لأداء امتحان الكيمياء.

ويبدأ امتحان الكيمياء في لجان امتحانات الثانوية العامة من 10 صباحا حتى 1 ظهرا، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الممتحنين 393 ألف و883 طالب/طالبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

إجراءات احترازية

حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحضر طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الالكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

  • المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان
  • المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
  • المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

  • 2200 رئيس لجنة
  • 2200 مراقب أول لجنة
  • 12598 مراقبا
  • 91318 ملاحظا
  • 8373 معاونا
  • 9511 عضو أمن
  • 1190 عضو لجنة إدارة
  • 1714 عضوا قانونيا
  • 4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

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