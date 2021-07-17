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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. كيف استقبل لاعبو باوك اليونانى عمرو وردة فى معسكر هولندا

لاعبى فريق باوك اليونانى
لاعبى فريق باوك اليونانى

عاد عمرو وردة إلى تدريبات فريقه باوك اليونانى، بعد اعتذاره وانتهاء أزمته مع المدرب الأوكرانى رازفان لوشيسكو.


واستقبل نجوم الفريق عمرو وردة، بطريقة طريفة بالضرب على رأسه، احتفالا بعودته لمعسكر الفريق بهولندا .

وألقى رازفان كلمة قبل بدء المران، وقال: "أنا راض عن الجهد المبذول، والإرادة فى الود فى هذه المرحلة مهمة نحن بحاجة إلى التحسين كثيرا، لفهم المواقف فى الميدان، وأكد على ضرورة الانضباط فى التدريبات بعد أزمة وردة"، حسب موقع fosonline اليونانى.

وكان وردة جدد عقده مع باوك فى بداية الموسم لينتهى فى صيف 2022.

وكانت تقارير صحفية يونانية، قد كشفت أن مسيرة وردة مع ناديه اليونانى اقتربت من النهاية بعد مشكلته الأخيرة مع مدربه رافشان لوسيسكو.

باوك اليوناني عمرو وردة التدريب الاوكراني رازفان لوشيسكو

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