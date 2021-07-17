رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

وجه الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا بالخير واليمن و البركات وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.



وبعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ كفرالشيخ وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات هنأهم بحلول عيد الأضحي المبارك متمنيا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية للوصول بمصر الى بر الأمان.



وفي برقيته، جدد رئيس الجامعة العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعياً للمساهمة في لتحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين وجميع منسوبي الجامعة.