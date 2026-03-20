طرح بوستر فيلم “In The Grey” لـ جاي ريتشي استعدادًا لعرضه في مايو

كشفت الشركة المنتجة لفيلم In The Grey، من إخراج غاي ريتشي، عن بوستر العمل، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

الفيلم من بطولة جيك جيلينهال، وهنري كافيل، وإيزا غونزاليس، وقد ساهمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في إنتاجه.

وتدور أحداث العمل حين يحاول عملاء من الاستخبارات تهريب مفاوضة رفيعة المستوى، مهددة بالقتل.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 15 مايو.

جيك جيلينهال ممثل أمريكي، والده المخرج ستيفن جيلينهال، ووالدته المنتجة والسيناريست ناعومي فونر، وشقيقته الممثلة ماجي جيلينهال. بدأ مشواره الفني في سن الحادية عشرة عام 1991 من خلال فيلم City Slickers، ثم قدّم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، كما ساهمت تجاربه المسرحية في تعزيز خبرته وحضوره، خاصة بعد تقديمه أول عرض له على مسرح برودواي.

ومن أبرز أعماله: Spider-Man: Far From Home (2019)، Source Code (2011)، Nightcrawler (2014)، وSouthpaw (2015).