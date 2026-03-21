الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يعزز الربط بين المدن الجديدة.. خبير طرق: المونوريل نقلة نوعية للنقل الأخضر في مصر

هاني حسين

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ هندسة طرق بجامعة بني سويف، أن مشروع المونوريل يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة النقل في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على وسائل النقل الأخضر الحديثة والصديقة للبيئة.

وأوضح أبو خضرة، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن المونوريل يُعد أحد أبرز وسائل النقل الكهربائي الحديثة، حيث يعمل بالطاقة النظيفة، ويسهم في تقليل التلوث، إلى جانب قدرته على خدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بكفاءة؛ من خلال زمن تقاطر قصير، وسرعة مناسبة.

وأشار إلى أن المشروع يتكامل مع شبكة النقل الحالية، خاصة مع خطوط مترو الأنفاق، بما يحقق الربط بين شرق وغرب القاهرة، ويدعم حركة التنقل بين المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الجديدة والسادس من أكتوبر.

وأضاف أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة لتطوير منظومة النقل، مع التركيز على النقل الجماعي الأخضر؛ لما له من آثار إيجابية اقتصادية وبيئية، من بينها تقليل استهلاك الوقود، وخفض معدلات التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ولفت إلى أن المشروع يسهم كذلك في إعادة توزيع السكان جغرافيًا، من خلال ربط أكثر من 40 مدينة جديدة بوسائل نقل حديثة، ما يخفف الضغط عن المدن القديمة، ويعزز التنمية العمرانية.

كما أكد أن التوسع في مشروعات النقل الأخضر لن يقتصر على القاهرة الكبرى، بل يمتد إلى محافظات أخرى مثل الإسكندرية، في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة النقل على مستوى الجمهورية.

