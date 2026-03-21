علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة

مع انتهاء أول أيام عيد الفطر، يستيقظ الكثيرون في صباح اليوم الثاني وهم يشعرون بأعراض مختلفة في المعدة، مثل الثقل أو الانتفاخ أو حتى الألم. ورغم أن البعض يعتبر هذه الأعراض طبيعية بسبب الإفراط في تناول الطعام، إلا أن هناك علامة معينة في المعدة لا يجب تجاهلها، لأنها قد تشير إلى مشكلة صحية خطيرة تحتاج إلى الانتباه.

ما هي العلامة الخطيرة في المعدة؟

المعدة

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أخطر علامة قد تظهر في صباح ثاني يوم العيد هي ألم حاد أو مستمر في المعدة، خاصة إذا كان غير معتاد أو يزداد مع الوقت. هذا الألم لا يكون مجرد انزعاج بسيط، بل قد يكون إشارة إلى التهاب في المعدة أو اضطراب في الجهاز الهضمي نتيجة الإفراط في الأكل.

في بعض الحالات، يكون الألم مصحوبًا بشعور بالحرقان أو الضغط في أعلى البطن، وقد يمتد إلى الصدر أو الظهر، وهو ما يجعل الكثيرين يخلطون بينه وبين الحموضة العادية.

لماذا يحدث هذا الألم بعد العيد؟

السبب الرئيسي يعود إلى العادات الغذائية في أول يوم العيد، حيث يتم تناول كميات كبيرة من الكحك والبسكويت الغني بالسكريات، بالإضافة إلى الأطعمة المالحة مثل الفسيخ والرنجة، والمأكولات الدسمة.

هذا التنوع الكبير يسبب ضغطًا على المعدة، ويؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض، ما يسبب تهيج جدار المعدة. كما أن تناول الطعام بكميات كبيرة يبطئ عملية الهضم، فيزيد الشعور بالألم.

متى يكون الألم مؤشرًا خطيرًا؟

ليس كل ألم في المعدة خطيرًا، لكن هناك حالات يجب الانتباه لها، مثل:

استمرار الألم لساعات طويلة دون تحسن

زيادة شدة الألم مع الوقت

وجود غثيان أو قيء

الشعور بدوخة أو ضعف عام

صعوبة في تناول الطعام

في هذه الحالات، قد يكون الألم علامة على التهاب حاد في المعدة أو مشكلة في الهضم تحتاج إلى تدخل طبي.

العلاقة بين الفسيخ والكحك وألم المعدة

تناول الفسيخ بكثرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأملاح في الجسم، ما يسبب تهيج المعدة واحتباس السوائل. أما الكحك، فيحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، ما يزيد من إفراز الأحماض داخل المعدة.

الجمع بين الاثنين في يوم واحد يضاعف من الضغط على الجهاز الهضمي، وهو ما يظهر في شكل ألم في صباح اليوم التالي.

كيف تتعامل مع هذا الألم؟

إذا شعرت بألم في المعدة صباح ثاني يوم العيد، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة:

شرب كميات كبيرة من الماء لتخفيف الأحماض

تناول أطعمة خفيفة مثل الزبادي أو الشوربة

تجنب الأطعمة الدسمة والحلويات

شرب مشروبات مهدئة مثل النعناع

لكن إذا استمر الألم أو زادت حدته، يجب عدم الاعتماد على الحلول المنزلية فقط.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب التوجه إلى الطبيب فورًا إذا: