26 مارس .. عرض فيلم “في عز الظهر” على نتفليكس

اعلنت منصة نتفليكس عن طرح فيلم في عز الظهر، من بطولة مينا مسعود، يوم 26 مارس الجاري.

أبطال فيلم في عز الظهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، وأحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف.

قصة فيلم في عز الظهر

يتناول الفيلم قصة شاب مصري يدخل عالم المافيا الدولية، ويصبح أصغر عضو في إحدى عصاباتها، ويُكلّف بمهمة خطيرة على الأراضي المصرية. تتشابك الأحداث، ليجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.