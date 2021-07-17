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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات تكرار الأمراض المزمنة

عيادات تكرار الأمراض
عيادات تكرار الأمراض المزمنة

أجرى الدكتور محمد كامل نائب مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، مرورا مفاجئا، اليوم السبت،  علي عيادات تكرار الأمراض المزمنة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور رائف يوسف مدير عام فرع التأمين بالغربية، وذلك لمتابعة الانضباط وسير العمل، والتعامل السريع مع المنتفعين المترددين على العيادات.

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كما قام " قام" بالمرور علي عيادة علي بن ابي طالب، وعيادة خالد بن الوليد، وعيادة طلاب ثان طنطا، لضمان صرف أدوية الأمراض المزمنة ،وأدوية مرضي السكر وشرائط الأنسولين للطلبة والمواليد. 


كما تفقد، غرفة الطوارئ المركزية بإدارة الفرع، ومستشفي مبرة طنطا وعيادة التصلب المتناثر، لضمان صرف الأدوية للمرضي أثناء أجازة عيد الأضحي المبارك، ومتابعة سير الامتحانات لطلبة معهد التمريض.
جدير بالذكر أن مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية قد أصدر قرارا باستمرار عمل عيادات تكرار صرف الأدوية المزمنة، فى عملها يومى السبت والأحد، وذلك للتخفيف عن المنتفعين وصرف الأدوية الخاصة بهم.

مدير فرع التأمين الصحي

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نائب مدير فرع النأمين الصحي بالغربية عيادات الأمراض المزمنة بطنطا سير العمل الخدمات العلاجية

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