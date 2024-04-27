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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 32 ألف سائح من 13 بلد خلال أسبوع

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشهد منتجعات مدينة مرسى علم والتي تقع جنوب البحر الأحمر، ارتفاعا في نسب الإشغال السياحي مع وصول أعداد كبيرة من رحلات الطيران يوميًا من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

 

وكشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم الدولي، عن وصول قرابة 32 ألف سائح من مختلف الجنسيات على متن 158 رحلة طيران من المطارات الدولية والأوروبية، وذلك بدءًا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل.

 

وتبين أن هناك 13 جنسية تصل إلى فنادق مرسى خلال الأسبوع الجارى، أبرزها، الألمان والبولند والبلجيك والهولند والتشيك.

 

من جانبه قال أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، إن مؤشر التدفق لمنتجعات مرسى علم، مشجع حيث تشهد توافد لرحلات من عدة دول أوروبية.

 

وأضاف العماري ، أن نسب الإشغال السياحي بفنادق مرسى علم تتراوح ما بين 60 إلى 70%.

وأضاف الخبير كافة القرى والمنتجعات السياحية تتنافس لإرضاء نزلائها ليكرروا زيارتهم مرة أخرى، مشيرًا إلى هناك سائحين تخطت زيارتهم لمنتجعات مرسى علم مئات المرات بسبب عشقهم لها.

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