مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يجيب عن أسئلة الجمهور خلال إجازة عيد الأضحى

يستقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أسئلة الجمهور حول فقه الحج والأضحية وكافة الأبواب الفقهية خلال أيام الإجازة الرسمية من يوم غد الأحد وحتى يوم السبت 24 يوليو، ويقدم عليها إجابات وافية ضمن جهوده في ضبط الفتوى ونشر العلم الديني الصحيح والمستنير.

ويستقبل خلال أيام الإجازة المذكورة الأسئلة من خلال الهاتف على الرقم الساخن: 19906 وعبر رسائل فيس بوك الخاصة، وعلى تطبيق المركز الإلكتروني لتلقي الفتاوى.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أعد خطة شاملة بالتزامن مع موسم الحج الجاري تتضمن حملات فقهية وتوعوية عديدة؛ بيانًا لفقه الحج والأضحية وعشر ذي الحجة الفاضلة.

