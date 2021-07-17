أطعمة تساعد على الهضم السريع في عيد الاضحى

تناول اللحوم في عيد الأضحى بكثرة يسبب عسر الهضم واضطرابات في الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتواء اللحوم على مواد دهنية، وسعرات حرارية مرتفعة.

نصائح لـ الهضم السريع :

يحتاج الشخص بعد أو قبل تناول اللحوم اتباع نصائح هامة لتفادي الإصابة بـ عسر الهضم، أو الهضم السريع للطعام.

1- العيش المحمص

إعداد الفتة بالعيش المحمص بدًلا من العيش العادي وتعتبر هذه من أبرز وأهم الخطوات التي يجب فعلها عن تناول الطعام في أول أيام عيد الأضحى، وذلك لأن الخبز المحمص أسهل في الهضم من الخبز لأن عملية التحميص تكسر بعض الكربوهيدرات.

كما يمكن أن يساعد الخبز المحمص في تقليل الغثيان وتقليل حرقة المعدة ، ولكن ليس كل الخبز هو نفسه.

ويعتبر خبز القمح الكامل أكثر صحة من الخبز الأبيض ولكنه غني بالألياف وقد يصعب على بعض الأشخاص تناوله.

2- الأرز الأبيض

عند عمل فتة اللحم يجب أن تكون مطهية بالأرز الأبيض لأنه مصدرًا جيدًا للطاقة والبروتين ، ولكن ليست كل الحبوب سهلة الهضم.، حيث يمكن أن يساهم الأرز الغني بالألياف، مثل الأرز البني، في مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإسهال والانتفاخ والغازات.

3- عصير التفاح الساخن

يساعد طهي التفاح على تكسير الألياف، مما يسهل عملية الهضم، لهذا السبب ، يمكن أن يكون هضم عصير التفاح أسهل من هضم التفاح غير المطبوخ.

4- تناول البيض

يجب تناول بيضة في وجبة العشاء من نفس اليوم للتخلص من عسر الهضم بسهولة، وخاصة البيض المسلوق.

5- دقيق الشوفان

البسكويت المالح عبارة عن غذاء معالج للغاية على المدى الطويل ، قد يرغب الناس في تجربة دقيق الشوفان، لأنه أقل معالجة ولكنه أيضًا مصدر جيد للطاقة ويخلصك من مشكلات الجهاز الهضمي.

6- دجاج

الدجاج مصدر للبروتين الخالي من الدهون، والذي يساعد الجسم على إصلاح نفسه، حيث يوفر الدجاج أيضًا مجموعة من المعادن وفيتامينات ب.

يميل الدجاج إلى أن يكون سهل الهضم، كما أنه لا يحتوي على ألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي.

لذلك يفضل تناول الدجاج بدلًا من اللحوم، أو طهي الأثنين معًا لتناول اللحوم بكمية أقل.