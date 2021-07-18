حبس سائق توك توك قتل خال طليقته بالبساتين

قررت جهات التحقيق، حبس سائق توكتوك، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل خال طليقته، بسبب صوت الكاسيت المرتفع بمنطقة البساتين.

وأمرت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجنى عليه واعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة الأداة المستخدمة فى ذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن أسبابها.

وكانت قد شهدت منطقة البساتين جريمة قتل بشعه عندما مزق سائق توك توك جسد " خال طليقته " بسكين بسبب صوت الكاسيت المرتفع ، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بعرضه علي النيابة التي قررت حبسه ٤ أيام على ذمه التحقيق .



تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة البساتين يفيد ورود إشارة من مستشفى أحمد ماهر بوصول شخص متوفي ٤٩ سنه عامل مقيم البساتين مصاب بجرح نافذ بالبطن والصدر أدى إلى وفاته.



تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة ، وبالانتقال والفحص

وتبين حدوث مشاجرة بين المتوفي وبين المتهم يعمل سائق توكتوك ٢٠ سنة ومقيم بالبساتين بسبب وجود خلافات عائلية سابقه بينهما (تطليق المتهم لابنه شقيقه المجني عليه) .



وكشفت التحريات التي قادها اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة أنه ليلة ارتكاب المتهم الجريمة وحال قيام المتهم بتشغيل أغانى من التوكتوك خاصته بصوت مرتفع أمام مسكن المجني عليه طلب منه المجنى عليه بخفض الصوت حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض " سكين " وفر هاربا .



وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، واعترف بارتكاب الجريمة، وتم التوصل إلي شاهدي رؤيا للواقعة وهما طالب وعامل وأيدا ما جاء بالفحص ، وتم اتخاذ اللازم قانونا.