ذكرى وفاة أبو الفتوح عمارة.. اشتهر بـ أبو القمصان وشقيقته فنانة شهيرة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أبو الفتوح عمارة، الذى يعد أشهر كومبارس فى السينما، والذى لقب بأبو القمصان، وقدم العديد من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور.

ابو الفتوح عماره

ولد أبو الفتوح عمارة فى عام 1931 بمحافظة الشرقية، أعماله الفنية تقارب الـ 200 عمل تتنوع بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، هو شقيق الفنانة فاطمة عمارة.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفى الستينات شارك بعروض فرقة عبدالرحمن الخميسي المسرحية ومن بينها "عزبة بنايوتي"، ثم مسرحيات "روض الفرج" و"البريمة" لفرقة المسرح الحديث، ومن أشهر المسلسلات التي قدمها "البخيل وأنا"، مع الفنان الراحل فريد شوقي و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، "أبوالعلا 90"، "الصبار"، "حلم الجنوبى"، شارك في العديد من الأفلام الناجحة وهى: "قضية عم أحمد"، "ناصر ٥٦"، "المواطن مصري"، "الأراجوز".

رشحه المخرج يوسف شاهين إلى دور كبير فى فيلم "العصفور"، بعد مشاهدته له فى دور لا يتعدى الدقيقة على الشاشة، اشتهر أبو الفتوح عمارة بشخصية عم أحمد في فيلم "قضية عم أحمد" مع الفنان فريد شوقي، فقام بدور العامل البسيط الذي ينسي سيجارته مشتعلة فوق البارود مما إلى انفجار المستودع.

توفى أبو الفتوح عمارة في يوم 18 يوليو عام 1998 عن عمر يناهز 67 عاما، وترك خلفه ميراثًا يمتلئ بالأعمال الفنية المتميزة.