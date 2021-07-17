في ذكرى وفاة صديقه.. لاعب معتزل يفارق الحياة في ملعب قويسنا

توفي عماد بيومي نجم نادي جمهورية شبين في عصرها الذهبي، وذلك خلال مباراة ودية أمام فريق قدامى قويسنا مساء الجمعة الماضي.

وجاءت المباراة الودية بين قدامي الفريقين لتخليد ذكرى الراحل أيمن حنضل نجم فريق جمهورية شبين.

وتوفي عماد بيومي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وفارق الحياة بعد نقله للمستشفي.

وكتب نادي جمهورية شبين ينعي نجمه في العصر الذهبي قائلا: “ينعى مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي وجميع العاملين ومدربي النادي بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الكابتن عماد بيومي نجم نادي جمهورية شبين في عصرها الذهبي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.