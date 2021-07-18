بعد التتويج بـ دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يطارد إنجاز ريال مدريد الأسطوري

اقترب فريق الأهلي من معادلة إنجاز ريال مدريد الأسطوري، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 لقب قاري، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، معززا تواجده في المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم، كما اقترب خطوة من ريال مدريد المتصدر بـ 26 لقبا.

أحداث مباراة الأهلي وكايزر تشيفز:

افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق.

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار.