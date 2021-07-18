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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستشار رئيس الجمهورية يتفقد مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن

صدى البلد

تفقد اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن التي ينفذها الصندوق بالشراكة مع شركة إعمار مصر.

 
استعرض تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر مراحل تنفيذ المشروعات وذلك بحضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام مؤسسة الأورمان ومحمود فؤاد نائب مدير المؤسسة لبحث سبل التعاون في هذه المشروعات والتي تتضمن  تطوير ورفع كفاءة مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات.  


ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية، واستحداث مبنى جديد للثانوي.   
ومشروع إنشاء مدرسة تحيا مصر الابتدائية (نموذج 29 فصل). 


واستعرض كذلك مشروع دعم شبكات البنية التحتية وتنفيذ شبكة تجميع مياه الأمطار وتتضمن تصميم شبكة لاستيعاب الأمطار الموسمية بطول 500م، إضافة 10 مجموعات صرف (غرف تفتيش)، تطهير الخزان الحالي سعة 1000م3، استخدام نظام التصريف الأرضي باستخدام القيسون بكل غرفة تفتيش مستحدثة.


كما استعرض مشاريع إنشاء وحدة طب الأسرة، و تطوير ورفع كفاءة مكتبة الطفل والشباب بالقرية. 
و مشروع إنشاء مدخل القرية الشرقي، و إنشاء مجمع خدمات تحيا مصر ويتضمن مركزا للخدمات الحكومية
كما يتضمن المجمع مركزا لخدمة المجتمع ويوفر: تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوي الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعي، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسي وتصالح أسري، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء.


كذلك يضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثي، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إداري، ومن المقرر إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين على مجمع الخدمات.

 

أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر  على أن  مشروعات قرية سيدي عبد الرحمن توقيع تعكس استراتيجية الصندوق وشركة إعمار مصر  فى تنمية ورفع كفاءة قرية سيدى عبد الرحمن، وكذلك تقديم خدمات إضافية للمقيمين بالقرية بما يحقق التنمية المستدامة ويعود عليهم بالنفع، ويحسن مؤشرات جودة الحياة بالقرية.


وأشار الي أن مخطط التنمية بقرية سيدى عبد الرحمن يعد نموذجا للشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير القرى الأكثر احتياجا، لاسيما أن الصندوق حرص على التعاون مع نخبة من الاستشاريين والمصممين المعمارين لتطوير المنشآت التعليمية والصحية وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومى داخل القرية ليخدم سكانها بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية المحيطة.

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