برلماني: كلمة الرئيس باحتفالية حياة كريمة كانت جامعة وطمأنت المصريين جميعا

قال النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة للمصريين ، أثناء احتفالية المشروع القومي لتطويريف المصري حياة كريمة، موضحا أنه كلمته كانت حاسمة وجامعة عندما أكد إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه.

وعبر النائب محمد عبد الحميد في تصريحاته لـ"صدى البلد" عن اعتزازه لحضور هذه الاحتفالية الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي غيرت وجه الريف المصري للأفضل، وكانت بمثابة نقلة نوعية للقرى الأكثر احتياجا لرسمها البهجة والبسمة على أوجه قاطني هذه القرى بعد تهميش وإهمال عانوا منه لسنوات طويلة.

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة من اهم المشاريع القومية التي شهدتها الدولة المصرية، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 700 مليار جنيه، من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من توصيل مرافق وخدمات صرف صحي وانشاء طرق جديدة ودعم المستشفيات بالأجهزة والأطقم الطبية، والتوسع في إنشاء المدارس وتوفير سكن كريم يرقى بحياة كريمة لهم.

