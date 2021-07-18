الطهارة الملائكية عند المواليد الذكور.. استشاري جراحة أطفال يوضح

طهارة ملائكية

كشف الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، حقيقة مقولة «طهارة ملائكية» مؤكدا أنه لايوجد شيء اسمه «الطهارة الملائكية» لأن “مفيش ملاك هينزل من السماء ليدخل بطن الأم ليطهر الأطفال”.

وقال «أحمد الشامي» خلال حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2»، إن هناك أطفالا لديهم جزء من الجلد لا يكون مكتملا في العضو الذكري، لذلك البعض يعتقد إنها «طهارة ملائكية».

وطالب «الشامي»، الأمهات بمتابعة الأطفال لانهن أكثر شخص يتواجد مع الطفل طوال الوقت عكس الأب، مضيفا أن هناك حالات في الطهارة تتطلب التدخل الجراحي حتى لا يؤثر على الزواج فيما بعد خاصة بعد البلوغ.

وأضاف، أن التشوهات الخلقية وجراحات الذكورة عند الاطفال تشمل العضو الذكري والخصية وكل منهما له المشاكل الخاصة به، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد العيوب والتشوهات لتحديد نوع العملية.

وأشار «أحمد الشامي»، إلى أن هناك عيوبا خلقية لا داعي لإجرء عملية حتى لا تحدث كارثة، وهذا يعتبر جريمة للأب وللدكتور عندما يطهر الطفل الذي لديه تشوه خلقي في العضو الذكري.

وشدد استشاري جراحة الأطفال، على ضرورة الذهاب الى الطبيب من البداية لعلاج الأطفال قبل 6 شهور، حتى لا تتضخم المشكلة، وقد تؤثر على الزواج والعلاقة الجنسية.

حالات التشوهات الخلقية التناسلية عند الأطفال

قال الدكتور أحمد الشامي استشاري جراحة الذكورة ، إن التشوهات الخلقية في الأجهزة التناسلية للأطفال ، تسبب في بعض الأحيان حالات من الاختلاط الجنسي .

وأضاف استشاري جراحة الذكورة، أنه في بعض الأحيان يصعب على الطبيب أن يحدد نوع المولود، مما يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل والعائلة .

وأشار استشاري جراحة الذكورة، إلى أنه أحيانا تتفاجأ الأم بتغير جنس المولود ، عند الولادة ، عن ما كان ظاهرا لها في اشعة السونار، موضحا أن هناك بعض الحالات عند الولادة ، تكون مصابة بانغلاق في فتحة الإخراج ، بالعضو الذكري .