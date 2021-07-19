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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند ×خبر .. شكرا بيبو يتصدر تويتر بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ويوسف الشريف لمتابعيه : ادعوا لـ ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين
 

شكرا بيبو يتصدر تويتر بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وجهت جماهير النادي الأهلي الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بعد تتويج الفريق بالبطولة العاشرة لدوري أبطال أفريقيا. 


 

بميدالية نجله مصطفى.. شوبير يحتفل بالبطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا

 

واصل الاعلامي احمد شوبير الاحتفال بتتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية له على التوالي .
 

 

خالد بيومي يدعم شيكابالا: لاعب كبير

 

وجه الإعلامي خالد بيومي الدعم لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه لشخصية من بعض جماهير الأهلي أمس. 


 

يوسف الشريف لمتابعيه : ادعوا لـ ياسمين عبد العزيز
 

حرص الفنان يوسف الشريف على الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها العناية المركز إثر خطأ طبي أثناء اجرائها عملية جراحية أصابها بغيبوبة .

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