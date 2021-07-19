لجنة المسابقات السعودية تعلن مواعيد مباريات دوري موسم (2021 - 2022)

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس الأحد، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، لموسم 2021 /2022، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس المقبل.



وذكرت الرابطة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنها ستُحدد مواعيد مباريات الجولـة (14 و15) خلال الأيام والمواعيد الزمنية المذكورة في الجدول لاحقا، وذلك بعد صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2022م.. كما أنه في حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 إلى دور الثمانية ستُؤجل مبارياتهم في الجولة الثامنة، وفي حال تأهل أحدهما إلى المباراة النهائية من نفس المسابقة ستُؤجل مباراته في الجولة الثانية عشرة وستُحدد الأوقات الجديدة لاحقاً.



يذكر أن لجنة المسابقات بالرابطة عقدت في الفترة الماضية ورش عمل بحضور إدارة المنتخب الأول بالاتحاد السعودي لكرة القدم وممثلي الأندية المشاركة بالدوري وبطولة دوري أبطال آسيا 2021، والبطولة العربية 2020، وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي ومواعيد مباريات الأندية المرتبطة بالمشاركات الخارجية، ومشاركات المنتخب.



من جهته.. أكد رئيس لجنة المسابقات بالرابطة أحمد الراشد، أن جدول المسابقة رُوعي فيه مشاركات المنتخب السعودي الأول والأندية في مشاركاتها الخارجية، متمنيًا التوفيق لأندية الدوري والاستمرار في تقديم المستويات الفنية التي تليق بالمسابقة.