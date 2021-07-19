صباح البلد يرصد تقريراً يجمع فيه مواهب شبابية من الشارع المصرى ..شاهد

عرض برنامج صباح البلد، على فضائية صدى البلد تقريراً فى الشارع المصرى لعرض مواهب الشباب التى تميزهم ، منهم من برع فى تقديم الشعر واخرى تميزت بصوت عذب نال إعجاب الجميع، وغيرها من المواهب الشبابية الماهرة.

وفى سباق أخر، أطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، المسابقة العالمية‏ "مواهب وقدرات"، تحت شعار "تنوع وتعايش" في موسمها الثاني، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم ‏‏(ما قبل جامعي- جامعي- دراسات عليا).

تتضمن المسابقة ١٦مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية المهارات الممتازة للطلاب والأفكار الإبداعية ‏والمواهب الفذة الخلاقة والفنون الجميلة الراقية؛ عن طريق اختيار أفضل 10 طلاب وافدين في كل محور من محاور ‏المسابقة، مع العلم أن آخر موعد للتقديم ١٥/٩/٢٠٢١

ويتم التقديم في المسابقة من خلال الرابط ‏https://www.azhar.eg/talents/index.htm، وتعمل ‏المسابقة على اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل ‏لطاقاتهم وإكسابهم الخبرات، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهري في نفوسهم.‏

وتأتي المسابقة لخلق تنوع علمي ثقافي فكري إبداعي بين الطلاب الوافدين وفتح الباب أمام المبدعين والمتميزين وحفظة ‏القرآن الكريم، ولتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب بجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف، ‏ونشر ثقافة الإبداع للجميع، ولتحصين الطلاب الوافدين والأجانب ضد الأفكار التي لا تتفق مع المنهج الأزهري ‏الوسطي، وحمايةً لهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.‏

فى سياق آخر، قدم جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره العديد من الإصدارات والندوات الافتراضية والفعاليات؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من 1000 عام.

وشهد جناح الأزهر الشريف طوال المعرض، إقبالاً جماهيريا منضبطا، وملتزما بالإجراءات الاحترازية، مقبلا على الإصدارات والدوريات المعروضة، فضلا عن متابعة الندوات الافتراضية وبانوراما الأزهر عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن ورش العمل الفنية، التي تنوعت ما بين ورش للرسم والتلوين والخط العربى والأعمال اليدوية.

ونظم جناح الأزهر سلسلة من الندوات الافتراضية، بلغ عددها 14 ندوة، تم بثها مباشرة بدون جمهور حرصا من الأزهر على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تحاور في الندوات كبار العلماء من الأزهر وخارجه حول الكثير من الموضوعات الدينية والمجتمعية المتنوعة.

وجاءت الندوات تباعا بواقع ندوة كل يوم كالآتي: الأزهر والقدس (قضية هوية)، الفتاوى وضوابطها بين العلماء وغير المتخصصين، الرسول الكريم ومنهجية التعامل مع سنته من خلال الصحيحين، جلسة نقاشية عن الإلحاد، احترام الأديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية، الفهم المغلوط للنص الديني والتراثي، الحرية الشخصية في الأديان السماوية، قصص نجاح الطلاب الوافدين بالأزهر، مناقشات حول المذهب الأشعري، الفن وأثره على المجتمع، الزكاة بين الفريضة والتكافل الاجتماعي، التاريخ الوطني للأزهر، و دور الأزهر الشريف في أفريقيا.