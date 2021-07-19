موعد صلاة عيد الأضحى بـ مدن ومحافظات مصر

موعد صلاة عيد الأضحى .. تصدر مؤشر البحث “جوجل ” بمصر عمليات بحث كبيرة اليوم الذي يوافق التاسع من ذي الحجة حول موعد صلاة عيد الأضحى ، وينشر "صدى البلد" موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى :

القاهرة 5:31

الإسكندرية 5:34

أكتوبر 5:33

العاصمة الإدارية الجديدة 5:31

القاهرة الجديدة 5:31

العلمين 5:39

العاشر من رمضان 5:29

العبور 5:30

15 مايو 5:32

إدفو 5:36

إسنا 5:36

أسوان 5:37

أسيوط 5:38

الإسماعيلية 5:26

الأقصر 5:35

الخارجة 5:54

الزقازيق 5:29

السويس 5:27

الضبعة 5:41

العريش 5:51

الغردقة 5:27

الفرافرة 5:51

الفيوم 5:35

المحلة الكبرى 5:31

المنصورة الجديدة 5:30

المنصورة 5:29

المنيا 5:38

بدر 5:30

النوبارية الجديدة 5:28

بلطيم 5:30

بني سويف 5:34

بورسعيد الجديدة 5:23

بورسعيد 5:25

بئر العبد الجديدة 5:28

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021



أعلنت وزارة الأوقاف عن قرارات تتعلق بـ صلاة عيد الأضحى 2021 يجب اتباعها حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لتفشي إصابات فيروس كورونا بين المصلين:

- تقام صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا يُسمح بالصلاة في الساحات أو الملاعب أو المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة.

- يجب ارتداء الكمامات في صلاة العيد.

- اصطحاب مصلية خاصة بكل مصلٍ.

- ممنوع تناول أي أكلات أو مشروبات داخل المساجد.

- الحرص على التباعد الجسدي بين المصلين.

- يتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق.

- لا تطول مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق.

- غلق المسجد بعد انتهاء الخطبة مباشرة.

- ممنوع فتح دورات المياه بالمساجد.

تكبيرات عيد الأضحى

التكبير في عيد الأضحى غير مُقيد؛ أي لا يكون بعد الصلوات المفروضة، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، وإنما يكون تكبيرًا مُطلَقًا في جميع الأوقات، وقد وردت عدة صِيَغٍ للتكبير، أبرزها:



التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.



التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعي، ومالك.



التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي ابن عباس -رضي الله عنه-.



التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابي سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.



وتُعَد تكبيرات عيد الأضحى في العيد مَظهرًا من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، والأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط.