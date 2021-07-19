ارتفاع صادرات البرتقال وتراجع البطاطس خلال عام.. تفاصيل

سجلت صادرات مصر من البرتقال الطازج بأنواعه 137105 آلاف دولار خلال ابريل 2021 مقابل 115960ألف دولار من أبريل 2020 بارتفاع بلغ 21145ألف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18.2%.

جاء ذلك ووفقا لأهم صادرات وواردات السلع الزراعية طبقا للأصناف، خلال شهر إبريل، والفترة من يناير لإبريل من 2021 مقارنة بعام 2020 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتي حصل صدى البلد على نسخة منها.

ووفقا للنشرة الإحصائية، سجلت صادرات الفاصوليا المقشرة وغير المقشرة 4054 ألف دولار في ابريل من العام الجاري، مقابل 1355 ألف دولار من ابريل 2020 بنسبة ارتفاع 199.2%، والفاصوليا العادية سجلت 4658 ألف دولار خلال أبريل من العام الجاري مقابل 2019ألف دولار خلال ابريل 2020 بارتفاع بلغ 2631 ألف دولار أي بنسبة 130.7%.

وأشارت النشرة الإحصائية إلى ارتفاع صادرات الليمون الطازج مسجلة 3624 ألف دولار في أبريل 2021 مقابل 6541 ألف دولار في ابريل 2020.

ووفقا للنشرة الإحصائية، سجلت صادرات القطن غير المندوف ولا ممشط 36928 ألف دولار خلال أبريل 2021، مقابل 3792 ألف دولار خلال أبريل 2020 بزيادة بلغت 33136 ألف دولار بنسبة ارتفاع 873.8%.