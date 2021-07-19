تأجيل مباريات الدوري الأورجوياني لكرة القدم بسبب انتحار لاعب.. تفاصيل

قرر الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، إيقاف كل الأنشطة الرياضية أمس الأحد، حدادا على رحيل المدافع الدولي السابق وليامز مارتينيز، لاعب فريق فيلا تيريزا في دوري الدرجة الثانية.

ونشر الاتحاد الأوروجوياني بيانا عبر فيه عن صدمته لرحيل مارتينيز، مقدما تعازيه لعائلته ومواساته لها. وتم تأجيل مباريات الجولة الـ11 من الدوري الأورغوياني إلى موعد آخر.

وتم العثور على وليامز مارتينيز، البالغ من العمر 38 عاما، ميتا في شقته، بعد أن أقدم على الانتحار.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن سبب انتحار وليامز مارتينيز يرجع إلى مشكلة شخصية أدت الى شعوره بالاكتئاب أو بسبب الإصابة بكوفيد 19 .

وكان مارتينيز قد توقف عن النشاط الرياضي منذ أيام لفترة قصيرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وانضم مارتينيز إلى صفوف فريق فيلا تيريزا في العام الجاري، ولعب مع عدة أندية، خلال مسيرته الاحترافية، في الأوروجواي والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي وباراغواي وإسبانيا وفرنسا، كما لعب عدة مباريات مع فريق وست بروميتش الإنجليزي، ومباراة دولية واحدة ودية مع منتخب الأوروجواي.

ويعاني الشعب الاورجواياني من حالة الاكتئاب العام جراء انتشار الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.