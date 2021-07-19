تحمل علم مصر بـ أولمبياد طوكيو.. هداية ملاك صائدة الميداليات في البطولات العالمية

قرر المهندس هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختيار الثنائي هداية ملاك بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 وعلاء أبو القاسم بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية لندن 2016، لحمل علم مصر في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.

وأكد المهندس هشام حطب، أن قيادة البعثة رأت إرسال العديد من الرسائل الخاصة من خلال اختيار الثنائي وأهمها تحفيز جميع اللاعبين واللاعبات على الأداء والسعي وراء الإنجاز وبالتالي الفوز بالتكريم المناسب ومنه حمل علم البلد والسير في مقدمة البعثة المصرية ومن هنا جاء اختيار بطل وبطلة من ميادين الدورات الأولمبية.

وفى ضوء ذلك صدى البلد يستعرض من هي هداية ملاك حاملة علم مصر فى أولمبياد طوكيو 2020…..

تاريخ هداية ملاك

ولدت هداية ملاك عام 1993، وبدأت لعبة التايكوندو وهى فى العاشرة من عمرها، وتدرجت فى اللعبة حتى انضمت لمنتخب الناشئين ومنه الى الكبار.

حققت هداية الكثير والكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

وفازت هداية ملاك، لاعبة منتخب التايكوندو، بلقب ملكة جمال بطولة الجائزة الكبرى، التى أقيمت بروسيا أغسطس عام 2015.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب أشار، إلى أن حمل العلم في الدورات الأولمبية مسئولية كبيرة وكان لزاما علينا التأكيد على أن بعثتنا تضم أبطالا وبطلات صالوا وجالوا في الدورات الأولمبية وصاروا أجدر لقيادة ومصاحبة باقي اللاعبين واللاعبات نحو تكرار الإنجازات في طوكيو.