العثور علي طفل حديث الولادة في موقف الزراعة بالمحلة الكبري

عثر الأهالى على طفل حديث الولادة ملقى على الطريق السريع بجوار موقف الزراعة التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، بسماعهم صرخات صادرة من أحد الأماكن المجاورة لموقف الزراعة وتبين أنها صادرة من طفل حديث الولادة ملفوف بغطاء ابيض وملقى بالطريق الدائرى .



وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص الظاهرى أن الطفل حالته الصحية جيدة ومجهول الهوية.



وتم نقله الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب عليه ثم إيداعه بأحدى دور رعاية الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال الاجراءات القانونية .