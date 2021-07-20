الجيزة في 24 ساعة|فرمانات من المحافظ لطوارئ العيد.. ورفع 1360 طن قمامة

شهدت محافظة الجيزة على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث، بجانب الاستعدادات المكثفة التي اتخذتها في جميع المراكز والأحياء؛ استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ففي بداية يوم أمس؛ اطمان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إتمام جميع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، مؤكدا على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى؛ لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

إلغاء إجازات جميع مفتشي التموين

ففي قطاع التموين فقد تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين بمحافظة الجيزة وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن والتأكد من إنتاج دقيق عالى الجودة و المرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات وتمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للإستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للأسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.

وفي قطاع الصحة وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي.

إلغاء جميع إجازات الأطباء البيطريين

شهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلى تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وأنهاء أعمال الصيانة اللازمة .

طوارئ بشركة مياه الشرب

وأكد محافظ الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمه من مياه الشرب للمواطنين بالاضافه الى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة اى مشاكل تنتج عن زيادة الأستهلاك للمياه .



نائب المحافظ يتابع استعدادات العيد بأطفيح



من ناحية أخر، تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، مستشفي أطفيح المركزي لمتابعة سير العمل والأستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من تواجد المستلزمات اللازمة الطبية للتأكد من جاهزية المستشفي لأستقبال الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وشدد نائب محافظ الجيزة علي الفريق الطبي للمستشفي بضرورة الألتزام بالمواعيد والنبوتجيات خلال فترة الأجازة وذلك لأهمية أقسام الطوارئ، كما تفقد نائب المحافظ مجزر مدينة أطفيح لمتابعة أستعداد المجزر لأستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.



رفع 1360 طن قمامة من شوارع الأحياء

نفذت أجهزة الهيئة العامة للنظافة والتحميل بالجيزة، سلسلة حملات نظافة واسعة في أحياء العمرانية والدقي والعجوزة، وجنوب الجيزة والوراق، أسفرت جميعها عن رفع 1360 طن قمامة، واستقبالها في محطتي مناولة كرداسة والبراجيل.

وشملت حملات النظافةشوارع: أحمد كامل ، حسب النبي ، عمر بن الخطاب، نشأت ، شارع مدرسة الخلفاء الراشدين، من شارع الهرم بنطاق حي العمرانية، وشارع وزارة الزراعة، شارع نادي الصيد بنطاق حي الدقي، بجانب حملة نظافة وحدائق وتهذيب الأشجار أمام مسجد المغفرة بنطاق حي العجوزة .



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