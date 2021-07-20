كل سنة وأنتم في صحة وستر.. مي كساب تهنئ متابعيها بعيد الأضحى| شاهد

هنأت الفنانة مى كساب متابعيها بـ عيد الأضحى ، ونشرت صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت مى كساب: “ كل سنة وأنتم في صحة وستر ورضا وسعاده”.

ويذكر أن دخلت الفنانة مى كساب فى مناقشة حادة مع إحدى متابعيها بسبب صورة زوجها أوكا والتى نشرتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقالت المتابعة بصورة محرجة : “أنا بحبك جدا ومقدرة إنك بتقفي جنب جوزك بس انتي راضية عن الصورة ؟”.

وهو ما دفع مى كساب للرد بقوة قائلة : “آه جدا شكله حلو واستايل، وبعدين كل واحد حر يختار لنفسه الشكل اللي يعجبه انتي ترضي حد يتدخل في طريقة لبسك أو لفت طرحتك أو شعرك.. أنا أول ما عرفته مدخلتش في ده خالص عشان ده حريته الشخصية”.