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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عيد الأضحى.. شروط اختيار الأضحية السليمة

صدى البلد

أعلن الدكتور الحسيني عوض، مقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، في تصريحات لـ"صدي البلد"  شروط اختيار الأضحية السليمة، وعدم جواز الأضحية المريضة  بأي نوع من الأمراض خاصة المرض المنتشر حالياً وهو الجلد العقدي والحمي القلاعية.

عيد الأضحى المبارك


وكشف عضو المجلس عن شروط  أضحية العيد السليمة وتتمثل في الآتي:

١- يجب التأكد من عمر الحيوان لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد النعومة والطراوة في اللحم خاصة في الذكور، ولا يجب أن يزيد عمر الخروف عن عامين حتى لا يكون محملا بالألياف، وتقل به كمية اللحم.

وأشار الى العمر الملائم لذبح ذكور الأغنام : من 1 - 2 سنة ، وأفضلها عند عمر 12 شهرا، أما العمر الملائم من البقر ما أتم سنتين ويجوز التضحية بالعجول المعلوفة وهى دون السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوي أتم سنتين.

٢- فحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتان براقتان تخلو من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خالي من الإحمرار أو الصفار.

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٣- فحص فم الأضحية للتأكد من عمرها ولا يجب اختيار الأضحية المصابة برشح في الأنف ، أو إفرازات من الفم ويجب أن تكون الأضحية مقبلة على تناول الطعام، وهذا ما يؤكد سلامتها.

٤- الأضحية يجب أن يكون جلدها أو صوفها لامع لا يخرج عند جذبه باليد بسهولة، وخالي من الطفيليات، كما يجب أن يكون الجلد سليما خاليا من الجرب والجروح والشقوق والدمامل.

٥- منطقة الرقبة والصدر، يجب أن تكونا ممتلئتين باللحم، وعظام الظهر يجب ألا تكون بارزة وظاهرة ومحسوسة عند لمسها باليد، والقوائم يجب أن تكون ممتلئة وليست نحيلة وغير ذلك يكون دليلا على هزال الخروف.

٦- الضغط علي جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون غشا بالملح حيث يلجأ بعض مربي الماشية الى إطعام الحيوانات كميات كبيرة من الملح مما يدفع الحيوان لشرب كثير من الماء فيبدو ممتلئ الكرش.

٧- يفضل اختيار الحيوان نشيط الحركة وتجنب الخامل «مطأطئ الرأس» أو الراقد.

عيد الأضحى المبارك
٨- الابتعاد عن الشوادر العشوائية أو شراء خروف العيد من الباعة الجائلين حيث يكون مصدر تغذية الخروف قبل حلول العيد هو القمامة.

٩- يفضل ذبح أضحية العيد في أحد المجازر الحكومية حتى يتم الكشف عليه بيطريا عن طريق طبيب المجزر.

بعد الذبح


١- يجب أن يكون دهن الذبيحة أبيض ولحمها أحمر زاهياً ورائحته طيبة.

٢- يجب أن يكون الكبد خالية من الحويصلات ومن الدمامل.

٣- لا يجب  تكون  اللحمة رخوة بل يجب أن تكون متماسكة فإذا ضغطنا عليها لا تترك أصابعنا أثراً غائراً بل تعود إلى طبيعتها.

٤- يترك لحم الذبيحة في مكان به هواء متجدد عدة ساعات ثم توضع في الثلاجة حتى تتشمع وتزيد درجة الوسط الحامضي بها والذي يعمل كحافظ طبيعي من البكتيريا ويزيد من طراوة انسجة اللحوم.

٥- حفظ اللحوم في الفريزر في أكياس لا تزيد وزنها عن كيلو ولا توضع الأكياس فوق بعضها بل تترك مسافات بينها حتى يصل التبريد لكل الأكياس ولا يتعفن اللحم

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