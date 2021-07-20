عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث انقلاب سيارة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل  علي الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة الكيلو 55، أمام مدخل خالد بن الوليد بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

توزيع لحوم 30 رأس ماشية علي الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة  نقل علي الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة الكيلو 55، أمام مدخل خالد بن الوليد بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بسبب انقلاب سيارة نقل مع نفسها في المكان المشار إليها في البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية و اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة مركز وادي النطرون الطريق الصحراوي إصابات 6 أشخاص محافظة البحيرة اخبار البحيرة

موضوعات متعلقة

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

ترشيحاتنا

سائح أوكراني من مطار الغردقة: تجربة سفري لـ مصر ممتازة

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي ملك الأردن .. ماذا دار بينها؟

5 حالات يؤخذ فيها رأي مجلس الشيوخ فيما يخص توسيد الدعائم الديموقراطية

السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة

تحرك عاجل من قبرص ضد تركيا بـ الأمم المتحدة

كيفية حج المفرد .. شروطه وضوابطه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

ضبط المتهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالشرقية

حوادث العيد.. مصرع أسرة كاملة في حادث انقلاب سيارة في البحيرة

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

غسل وتطهير جبلي الصفا والمروة.. صور

فيديو

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ