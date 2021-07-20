إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل علي الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة الكيلو 55، أمام مدخل خالد بن الوليد بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل علي الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة الكيلو 55، أمام مدخل خالد بن الوليد بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بسبب انقلاب سيارة نقل مع نفسها في المكان المشار إليها في البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية و اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.