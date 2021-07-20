ملتزمة بضوابط كورونا.. البيئة: فتح المحميات الطبيعية لاستقبال المواطنين في العيد

كشف محمد سالم رئيس قطاع حماية البيئة بوزارة البيئة، تفاصيل رفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقال محمد سالم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، إنه بعد قرار مجلس الوزراء بـ رفع نسبة الإشغال تم اتخاذ قرار بفتح المحميات الطبيعية التي تعتبر مقصد مهم للمصريين خلال إجازات عيد الاضحى وعلى رأسها المحميات المتواجدة في محيط محافظة القاهرة وفي مقدمها محميات الفيوم ومحمية دجلة .

وأضاف محمد سالم:" التزام كامل بالاجراءات الاحترازية داخل المحميات الطبيعية خلال فرتة عيد الاضحى".

وأكمل محمد سالم:" مصر بها 30 محمية طبيعية متواجدة في شتى ربوع الدولة وفي مقدمتهم تأتي المحميات الطبيعية المتواجدة في جنوب سيناء والبحر الـحمر والمنطقة المركزية بالقاهرة".

رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال عيد الأضحى



أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأكدت أن تلك الإجراءات تأتى فى اطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة و تشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية و خاصة البيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش العالمى مع ازمة انتشار فيروس كوفيد 19.

وأوضحت أن المحميات الطبيعية استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات و الاحتفالات الرمزية مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية و دخول المحميات ( لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك ) للحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها.