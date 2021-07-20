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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطريقة مبتكرة.. فتاة سوهاجية تُهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المُبارك

سمر عبدالهادي
سمر عبدالهادي

قررت فتاة الصعيد سمر عبدالهادي، ابنة محافظة سوهاج، التي اشتهرت بمحاربة القضايا المُجتمعية من خلال إلتقاط عدة صور بما يُعرف بتصوير "فوتو سيشن"، تُعبر عن ما تُريد من خلاله، أن تُرسل برقيات التهنئة الخاصة بعيد الأضحى المُبارك من خلال إلتقاط بعض الصور.

تُجسد فيها الفتاة الصعيدية الفلاحة ابنة القرى، البسيطة التي رغم حصولها على أعلى الشهادات العلمية إلا أنها ترعى الغنم وسط الأراضي الزراعية الخضراء البهية، ترتدى زيا أسود اللون يكسر عتمة لونه بعض الرسومات الذهبية الزاهية.

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كما ظهرت بجانب عدد من الأغنام تمسك بيدها أحدهم تارة وتارة أخرى تُطعِمهم، وتستند بإحدى الصور على شجر النخيل في "فوتو سيشن" وصفه البعض في التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه عظيم، حيث يُجسد حياة ابنة القرية البسيطة التي اعتدنا على رؤيتها ومع التقدم العلمي والتكنولوجي وتقدم الفكر الصعيدي كادت ان تنقرض من يُماثلها.

ونشرت سمر عبدالهادي عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، هذه المجموعة من الصور وهنأت الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المُبارك، كاتبة ما يلي:"إظهار الفرحة بالعيد عبادة، حتى ولو كانت الهموم تتساقط على روحك".

واختتمت:"تذكّروا قول الله سُبحانه وتعالى ومن يُعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كل عام وجميع الأهل والأصدقاء والأحبة بخير".

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سوهاج فوتو سيشن عيد الأضحى الصور القضايا الصعيد فتاة

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