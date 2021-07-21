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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا|هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة والنني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين :
 

بقرة تتصدر السوشيال ميديا.. جزار عاملها بقسوة فردت له الصاع صاعين
 

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لجزار هو يحاول أن يقيد بقره تمهيدا لذبحها كأضحية للفقراء .

 

هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة

 

نشر المنتج هشام جمال صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 



 

النني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى
 

هنأ محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الأضحى المبارك.
 

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