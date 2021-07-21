موجز السوشيال ميديا|هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة والنني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى

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بقرة تتصدر السوشيال ميديا.. جزار عاملها بقسوة فردت له الصاع صاعين



تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لجزار هو يحاول أن يقيد بقره تمهيدا لذبحها كأضحية للفقراء .





هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة





نشر المنتج هشام جمال صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام









النني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى



هنأ محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الأضحى المبارك.

